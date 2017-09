Hanneke Ekelmans nieuwe politiechef Zeeland-West-Brabant

Op dit moment is Ekelmans nog hoofd Operatiën van de Eenheid Amsterdam.

"Zeeland-West-Brabant kent uiteenlopende culturen, stijlen en aandachtspunten. In zo'n omgeving een heldere koers varen met oog voor de complexiteit en waardering voor de bestaande verschillen daar gaat mijn bloed van stromen", zegt Ekelmans na haar benoeming.

Volgens haar heeft Hans Vissers "duidelijke lijnen uitgezet" voor de eenheid. "Vol overtuiging bouw ik deze aanpak verder uit."

"Hanneke Ekelmans heeft aangetoond dat zij verschillende belangen in samenhang overziet en tot oplossingen weet te komen waarin de betrokken partijen zich kunnen vinden", reageert korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. "Zowel het klassieke vervolgen van strafbare feiten als de multidisciplinaire mogelijkheden bij de bestrijding van criminaliteit kent zij door en door."

Akerboom meent dat de eenheid "een gedreven politiechef met brede ervaring" krijgt.

Loopbaan

Hanneke Ekelmans (1965) studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en startte haar loopbaan in 1988 als officier van justitie bij de arrondissementsparketten van achtereenvolgens Den Haag, Dordrecht en 's-Hertogenbosch. Vanaf 2006 fungeerde zij als hoofdofficier voor het regiokorps Brabant Zuid-Oost. Vier jaar later trad Ekelmans als directeur Opsporing en Informatie toe tot de regiopolitie Haaglanden. Bij de komst van het huidige korps is zij in 2013 benoemd tot hoofd Operatiën van de Eenheid Amsterdam.

Bron: Politie