Vrijstaande huizen herstellen zich het beste

Vrijstaande woningen in Zeeland op Funda (foto: Omroep Zeeland)

In augustus 2012 bleef de teller in Zeeland voor wat betreft vrijstaande woningen steken op 39 verkochte huizen. Vorig jaar augustus waren er 98 en afgelopen maand ook 98. Dat is 2,5 keer meer dan in het dieptepunt. Op de tweede plaats qua herstelsnelheid komen de appartementen. Van 24 appartementen in augustus 2012 en nog een tussentijdse extra dip naar 54 in de afgelopen maand augustus.

Ontwikkeling sinds 2012

Kijkend naar de absolute cijfers doen de tussenwoningen (rijtjeswoningen maar dan niet op de hoek) het nog steeds het beste in Zeeland. Van de 456 huizen die in augustus werden verkocht waren er 146 van dit type. Vrijstaande woningen komen op de tweede plaats (98), twee onder een kap op de derde plaats met 73 verkochte exemplaren.