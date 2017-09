Trouwe toeristen willen betere wifi

(foto: Strandpark de Zeeuwse Kust)

Voor de meeste vaste gasten is een goede wifi-verbinding nog wel problematisch. Ook laten mensen in het onderzoek weten dat er te weinig oplaadpunten zijn voor elektrische fietsen en auto's. Opvallend veel mensen klagen over volgens het kenniscentrum over paardenpoep op wandel- en fietspaden.

Ook zijn deze vakantiegangers op zoek naar leuke activiteiten op regenachtige dagen, in het naseizoen of op een zondag. Verder zouden ze graag meer wellness- en sportvoorzieningen in de regio zien, zoals sauna's en zwembaden.

Goed beeld

Aan het onderzoek voor 2017 deden 2.500 vaste gasten mee. Het kenniscentrum zegt dat het belangrijk is dat nog meer toeristen de vragenlijst invullen om een goed beeld te krijgen.

Naar schatting verbleef deze doelgroep vorig jaar 7 miljoen keer op hun vaste vakantieplek. Dat is 40 procent van de totale overnachtingen in onze provincie, stelt het kenniscentrum.