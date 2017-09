Inbraak bij Kloveniersdoelen bij Opsporing Verzocht

De tuin van de Kloveniersdoelen in Middelburg (foto: Abra van Vossen | Verzeeuwigd)

Uiteindelijk is er anderhalve week later, op 26 juni daadwerkelijk ingebroken in het pand aan Achter de Houttuinen. Volgens de politie is er toen niets meegenomen.

De politie wil van het publiek weten wie de mannen op de beelden zijn, en of mensen op 11 of 26 juni iets verdachts hebben gezien rond het pand.

De beelden van de dieven wil de politie pas in Opsporing Verzocht voor het eerst laten zien; vanavond om 20.35 uur op NPO 2.