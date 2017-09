Molukkers terug op historische plek in Koudekerke

De plek waar Vakantieoord Broedershoek in Koudekerke is gevestigd is voor Zeeuwse Molukkers van historisch belang. Hier was het Ambonezenkamp Koudekerke gevestigd. In tegenstelling tot veel andere kampen in Nederland waren de gebouwen niet van hout maar van steen. In de jaren '50 van de vorige eeuw woonden hier Molukkers die uit Indonesië naar Nederland waren gekomen. Meestal waren het oud-militairen van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Studiereis

Nu verblijft een groep van twaalf medewerkers van de Oogkliniek Ambon-Vlissingen twee weken in Broedershoek. Ze zijn op studiereis in Nederland en bezoeken verschillende ziekenhuizen. Daniel Siegers, oogarts in de kliniek: "Ik hoop dat onze kliniek zich verder zal ontwikkelen. Door verschillende moderne ziekenhuizen in Nederland te zien, hopen we dat te bereiken."

Voor verpleegkundige Ruth Nuruwe is het niet de eerste keer dat ze in Nederland is. Ze heeft in het ziekenhuis in Vlissingen gewerkt en vertelt wat er zoal op het programma staat: "We gaan naar een groot ziekenhuis in Rotterdam en ook naar Amersfoort en Uden."

Twee medewerkers van de Oogkliniek Ambon-Vlissingen te gast in Koudekerke. (foto: Omroep Zeeland)

De groep van de Klinik Mata Ambon-Vlissingen, de Oogkliniek Ambon-Vlissingen, bestaat grotendeels uit dertigers. Wat weten ze eigenlijk nog van de geschiedenis van de Molukkers in Nederland? Bob Latuheru is voorzitter van de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA), die de studiereis mogelijk maakt. Latuheru zegt: "Het feit dat een heel grote groep Molukkers in Nederland woont, is niet meer zo bekend op Ambon. Daar wordt ook niet meer over gepraat."

Heden en toekomst

Daniel Siegers is als dertiger op de hoogte van de geschiedenis van de Molukkers in Nederland, ook van de minder prettige gebeurtenissen: "Ik heb ook gehoord dat er goede en minder goede verhalen zijn. Die maken allemaal deel uit van de geschiedenis." Maar een ding is duidelijk, de Molukkers uit Indonesië zijn vooral op het heden en de toekomst gericht. En die zijn druk genoeg. Aanstaande zondag vliegt de groep terug naar Ambon. Veel kennis en ervaringen rijker.