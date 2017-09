Miljoenennota: 27,7 miljoen voor sanering Thermphos

Het Rijk trekt definitief 27,7 miljoen euro uit voor de complexe sanering van Thermphos. Dat schrijft het kabinet in de miljoenennota die vanmiddag is gepresenteerd. Er is nog 83 miljoen euro nodig om het terrein van de zwaar vervuilde fabriek schoon te maken.

Diederik Samsom op Thermphos-terrein (foto: Omroep Zeeland) De commissie Samsom adviseerde deze zomer om de kosten gelijk te verdelen over het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports. Mochten de kosten toch nog hoger uitvallen, dan verdelen de drie partijen zo n tegenvaller ook in drie gelijke delen. Het kabinet stelt wel als voorwaarde dat er ook de provincie en Zeeland Seaports het advies van Samsom overnemen en allebei 27,7 miljoen euro meebetalen.

