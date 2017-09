Joba met Zeeuwse knopjes in Ridderzaal

Voor Joba van den Berg uit Goes was het haar eerste Prinsjesdag in de Tweede Kamer. Als lid van de fractie van het CDA mocht zij aanwezig zijn in de Ridderzaal bij de troonrede die door koning Willem Alexander werd uitgesproken.

Joba van den Berg op Prinsjesdag (foto: Omroep Zeeland) Kleding Van den Berg heeft haar hoed laten maken door een leerling van de modevakschool in Amsterdam. "Een tip van een Zeeuwse kennis van mij. De oorbellen die ik draag komen wel uit Zeeland. Dat zijn namelijk Zeeuwse knoopjes die ik bij een Goese juwelier heb gekocht."

