Boogerd wil sneller zijn dan gebroeders De Nooijer bij Kustmarathon

"Veel stukken over het strand, de duinen en natuurlijk heb je de wind nog die in je nadeel kan blazen", dat is de analyse van Boogerd over de naderende Kustmarathon. Eén keer eerder liep Boogerd een marathon. Dat was in New York. Ondanks dat hij bezig was met een snelle tijd neer te zetten, moest hij met een blessure uitstappen.

Boogerd kent de omgeving hier wel uit zijn wielerleven. "Ik heb hier veel gefietst, over de kering bijvoorbeeld. En in de zomer lig ik wel eens bij het strand van Zoutelande. Dus dat ga ik wel een beetje herkennen."

In het prominententeam zitten onder meer de gebroeders De Nooijer, Boogerd heeft ze nog niet ontmoet maar denkt wel dat hij sneller is dan hen. "Dat zijn voetballers he, dat wordt een eitje", grapt Boogerd.

