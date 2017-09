Bionische hond met superkrachten gefilmd in Veere

De serie gaat over Kosmoo, de hond van Robbe Williams. Kosmoo wordt aangereden door een auto waardoor hij zwaargewond raakt. Samen met zijn vriendinnetje Ellis brengt Robbe zijn hond naar de Bionicel, het roboticabedrijf waar zijn moeder werkt, in de hoop dat zij hem kan redden.

De beschadigde lichaamsdelen worden vervangen door zogenoemde bionische elementen, waardoor Kosmoo superkrachten krijgt. Vanaf dat moment bestrijden Robbe, Ellis en Kosmoo de misdaad in het fictieve dorp Zeezicht. Veere staat model voor Zeezicht.

Een gezellige stad, een mooie jachthaven en het is niet eens zo ver weg van België" Regisseur Bart van Leemputten van Studio 100

De crew filmt de hele week in Veere. En niet voor het eerst. Ook voor seizoen één en twee waren ze regelmatig in Veere te vinden: "Een gezellige stad, een mooie jachthaven en het is niet eens zo ver weg van België", zegt regisseur Bart van Leemputten van Studio 100. Na Veere doet de crew overigens ook Goes en Vlissingen aan. "In Vlissingen nemen we een spectaculaire brandscène op", zegt Van Leemputten.

Seizoen drie is volgend jaar september op de Vlaamse én de Nederlandse televisie te zien.