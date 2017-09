Hittestress bedreigt Zeeuwse ouderen

Dagelijks provinciebestuurder Ben de Reu van de provincie Zeeland zit bovenop het onderwerp klimaatverandering vanuit zijn portefeuille Waterveiligheid. Volgens hem denken mensen bij klimaatverandering het eerst aan een stijgende zeespiegel.

Hitte

Maar de klimaatverandering heeft ook andere gevolgen voor ons dagelijks leven. "Tijdens de enorme hittegolf in 2013 in Frankrijk zijn daar 3000 mensen meer overleden dan gewoonlijk. Extreme hitte blijkt funest voor kleine kinderen maar met name ook voor ouderen."

Omdat Zeeland een vergrijzende provincie is met relatief steeds meer ouderen, is de klimaatverandering een punt waar nu al het beleid op moet worden afgestemd. "Zorg voor klimaatbeheersing in verzorgingshuizen en ouderenwoningen door airconditioning aan te brengen. Dat kan ook door eenvoudige mobiele apparaten", zegt De Reu.

Hij wijst er ook op dat veel verzorging- en verpleeghuizen en aanleunwoningen platte daken hebben. "Je hoeft niet persé overal een puntdak op te zetten, maar het laten begroeien van de daken met planten en mos zorgt er al voor dat de woningen koeler blijven." Ook moeten verzorgende en verplegende er beter op letten dat ouderen goed drinken tijdens hete dagen.

