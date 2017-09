Slechte avond voor Zeeuwen in KNVB-beker

Gérard de Nooijer (foto: Orange Pictures)

De Nooijer ging met zijn club uit de Jupiler met 1-0 onderuit tegen tweede divisionist GVVV. Het enige doelpunt werd in de tweede helft gescoord door Laghmouchi. Julius Bliek uit Burgh-Haamstede zat 90 minuten op de bank bij FC Dordrecht.

De andere Zeeuwse trainer in de Jupiler League, Roy Hendriksen uit Middelburg, werd met Helmond Sport ook uitgeschakeld. Cambuur Leeuwarden won in Brabant met 1-5. Het is een nieuwe teleurstelling voor Hendriksen, die in de competitie na vijf wedstrijden op de laatste plaats staat.

Roy Hendriksen (foto: Orange Pictures)

Voor verdediger Daan Klomp uit Wissenkerke was het een avond met dubbele gevoelens. Hij maakte bij FC Oss zijn debuut als basisspeler, maar werd wel uitgeschakeld door Almere City (0-2). Bij de tweede tegentreffer maakte debutant Klomp, die gehuurd wordt van NAC Breda, een foutje. Istvan Bakx uit Vlissingen kreeg rust bij FC Oss en stond niet op het wedstrijdformulier.

Augustine Loof uit Koewacht bereikte met zijn club FC Eindhoven wel de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. Een 1-0 zege op de amateurs van Sparta Nijkerk was voldoende om door te gaan. Een aandeel in die overwinning had Loof niet. Hij moest van zijn trainer 90 minuten toekijken.

Augustine Loof (foto: www.fc-eindhoven.nl)

Als bankzitter bij Barendrecht werd Lionel Fitsch uit Goes uitgeschakeld in de KNVB-beker. Ondanks een 1-0 voorsprong verloor de tweede divisionist op eigen veld met 1-3 van Go Ahead Eagles.

Hoek

Woensdagavond komt de enige Zeeuwse club die nog in het nationale bekertoernooi zit in actie. Hoek speelt om 19.45 uur in en tegen Lisse. Dat duel is op deze website live te volgen door middel van een liveblog.