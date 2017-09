Walcheren, De Westhoek en Philippine bekeren verder

Uitslagen districtsbeker (foto: Omroep Zeeland)

Philippine was al bijna zeker van een plaats in de volgende ronde en bereikte het maximum aantal van negen punten in de poule. SKNWK uit Nieuwerkerk werd in Bruinisse met 2-1 verslagen, waardoor Philippine de duidelijke poule-winnaar is.

Walcheren bereikte de volgende ronde door in een rechtstreeks duel af te rekenen met RBC uit Roosendaal. De ploeg uit Vlissingen won op eigen veld met 3-0.

FC De Westhoek en STEEN speelden in Burgh-Haamstede tegen elkaar om een plaats in de volgende ronde. De thuisploeg klopte de Zeeuws-Vlaamse formatie uit Sint-Jansteen met 4-2. In dezelfde poule nam Duiveland met een goed gevoel afscheid van de districtsbeker. In Oosterland werd Vosmeer met 17-1 verslagen.

Er waren ook Zeeuwse ploegen die in actie kwamen, maar al kansloos waren voor een plek in de volgende ronde. Oostkapelle leed op eigen veld een dikke nederlaag tegen Heinenoord, dat al zeker was van een plaats in de volgende ronde.

Arendskerke en Apollo'69 waren allebei al kansloos voor een plaats in de volgende ronde, maar maakten er wel een leuke wedstrijd van. De ploeg uit 's-Gravenpolder nam een 3-0 voorsprong, maar de thuisploeg wist toch nog te winnen.

