Politieauto (foto: oz)

De automobilist reed ter hoogte van Krabbendijke, toen de verkeerspolitie hem betrapte op te hard rijden. Hij reed na correctie 55 kilometer per uur te hard, wat volgens de politie inhoudt dat hij 190 kilometer per uur reed. Het rijbewijs van de man is ter plekke ingenomen en er is proces verbaal opgemaakt.