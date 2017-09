Uit de Oosterschelde komt elk jaar 250.000 kilo zeewier

Dagelijks consumeren wij allemaal zeewier, vaak zonder dat we het weten. Het zit namelijk verwerkt in allerlei producten, van koffiemelk tot ijs en van medicijnen tot tandpasta. Zo'n vijf jaar geleden raakt John van Leeuwen uit Kerkwerve betrokken bij de proefteelt van zeewier op de Oosterschelde. Nu heeft hij samen met twee anderen een zeewierboerderij bij de Oosterschelde.

Het leven van het zeewier begint in het lab in Kamperland. Daar worden minuscule sporen - babyzeewier - van bestaande wieren gehaald en opgekweekt. Net zo lang tot ze groot genoeg zijn om het water bij de Schelphoek in te gaan. "De sporen zijn met het blote oog niet te zien. We bekijken ze eerst met een microscoop om te zien of de kwaliteit goed genoeg is. Dan laten we het hechten aan touwtjes die we later in de Oosterschelde hangen."

Bij de hectare zeewier in de Oosterschelde liggen 900 boeien. Aan die boeien hangt acht kilometer aan longlines, dat zijn de basistouwen. Aan die longlines komen zogenoemde droplines. Dat zijn de touwen waaraan de babywieren komen te hangen. Per hectare is 50 kilometer van die droplines nodig om de wieren te laten groeien.

Babywier groeit in een week of acht uit tot volwassen wier dat geoogst kan worden. Ze werken nu met drie soorten wieren, die gebonden zijn aan het seizoen. Bij elke verdere uitbreiding wil van Leeuwen ook het aantal wieren uitbreiden: "In de Oosterschelde alleen al zitten 200 soorten wier. Wij willen met tien soorten gaan werken en uiteindelijk uitbreiden naar zes hectare." Per jaar kan er 250.000 kilo zeewier per hectare worden geoogst.

Uitbreiding

Van Leeuwen wil uitbreiden omdat de vraag naar zeewier steeds groter wordt. "Het wordt gezien als één van de grondstoffen voor de toekomst. De wieren die wij kweken bezitten voor 26 procent eiwitten, net zoveel als soja dat op het land wordt gekweekt."