Zeeland wordt wakker: Zeewier, motorongeluk, drempel Westerschelde en hitte

Goedemorgen. Het is woensdag 20 september, dit is in het nieuws in Zeeland.

De zeewierboerderij bij de Schelphoek (foto: Omroep Zeeland) Zeewier De zeewierboerderij bij de Schelphoek op Schouwen-Duiveland gaat nog verder uitbreiden. Onlangs werd de oppervlakte op het water vergroot naar één hectare Ongeluk 's-Heer Arendskerke 2 (foto: HV Zeeland) Motorrijder ernstig gewond Een motorrijder is vanavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in 's-Heer Arendskerke. Het slachtoffer kwam rond 21.00 uur op de kruising van de Oude Rijksweg en de Nijverheidsweg in botsing met een auto. Drempel Westerschelde Het Rijk stelt maximaal twee miljoen euro beschikbaar voor het wegbaggeren van een zandrug in de Westerschelde. De drempel ligt bij de Wielingen, voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Door het weghalen van de drempel wordt de toegang tot de Westerschelde verbeterd. De provincie Zeeland en Zeeland Seaports hebben hiervoor samen gelobbyd bij het Rijk. Hitteprotocol in ziekenhuis (foto: Omroep Zeeland) Extreme hitte Zeeuwse ouderen zullen de komende jaren de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Door die klimaatverandering zullen de zomers heter en droger, wat veel extra zorg voor ouderen betekent. Genieten op het strand (foto: Rianne Lous) Weer Wolkenvelden en zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Het blijft droog en met de matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag een graad of 18.