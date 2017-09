Weer schip vastgelopen in Nauw van Bath

Lees ook:

"Omdat het schip buiten de vaargeul ligt, is er geen gevaarsetting en is er daarom niet opgeschaald", legt Corry Brand van de Veiligheidsregio uit. Het gaat om de 188 meter lange tanker Seatrout die vanuit Antwerpen op weg naar Oest-Loega in Rusland was. De tanker is leeg, er is geen sprake van uitstroom of een gevaar voor de omgeving. Ook het scheepvaartverkeer is niet gestremd.

Het schip ligt sinds 5.45 uur vast en moet voor 10.30 uur los worden getrokken in verband met het tij. Mocht dat niet lukken, dan kunnen de bergers pas zes uur later een nieuwe poging wagen.

Het schip maakt slagzij naar links. "Zeker toch wel een graad of tien à vijftien", vertelt verslaggever Mark Rijk die op locatie staat. "De vier sleepboten die er rond liggen, zijn nu tegen de zijkanten aan het duwen. Het schip ligt scheef, het is afgaand water, er is een mogelijkheid dat het schip steeds schever komt te liggen."

Volgens maritiem deskundige Cor Heijkoop hoeven we niet bang te zijn dat het schip omvalt. "Ze houden hem stabiel omdat je niet weet wat er gebeurt. Omvallen, dat kan haast niet gebeuren. Hij heeft genoeg gewicht van z'n eigen om te blijven liggen."

Het schip ligt op dezelfde plek als het containerschip dat in augustus vastliep in het Nauw van Bath (foto: Omroep Zeeland)

Niet de eerste keer

Op 14 augustus liep een groot containerschip vast, zo'n dertig meter van de plek waar de Seatrout is gestrand. Het 366 meter lange schip kon toen pas na twaalf uur losgetrokken worden.