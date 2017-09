Hardleerse Belg na wilde achtervolging aangehouden

Na een wilde achtervolging op Schouwen-Duiveland is vanmorgen een 36-jarige Belg aangehouden. Volgens de politie was de man onder invloed van drugs.

De Belg was 's nachts al een keer aangehouden op de N57, ter hoogte van Burgh-Haamstede omdat hij te hard reed. Het gedrag van de man leek erop te wijzen dat hij dronken was. Uit een blaastest bleek dat niet zo te zijn. De man moest vervolgens meewerken aan een bloedproef, maar weigerde. Daarop is de man meegenomen naar het politiebureau. Op het bureau werd getest op verdovende middelen. De man kreeg een rijverbod opgelegd en vrijgelaten.

De Belg stapte vervolgens toch weer in zijn auto en ging er vandoor. Daarop ontstond een achtervolging, die eindigde toen de man in een droogstaande sloot reed aan de Altekleinsteweg. Daarop is de Belg wederom aangehouden.

Zijn auto is in beslag genomen en na een paar uur op het politiebureau te hebben gezeten is de man weer vrijgelaten.