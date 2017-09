Vanavond opent film over Zeeuwse boer Nederlands filmfestival

Première tijdens Nederlands Filmfestival van Tulipani met 'Zeeuwse' boer (foto: Pathé )

Regisseur Mike van Diem over zijn film. "Wat denk ik erg leuk is voor de Zeeuwen is het stukje met een Italiaans polygoon journaal uit 1953. Heel emotioneel en dramatisch gebracht. In operastijl bijna." Ook de voorpagina van een Italiaans dagblad wordt getoond met het verhaal over de Watersnoodramp van 1953.

Niet in Zeeland gedraaid

Hoewel het gaat over een Zeeuwse boer van wie de boerderij onder water komt te staan, is er in de provincie niet gedraaid. Van Diem: "Oorspronkelijk stond in het script dat hij uit Serooskerke komt, maar daar hebben we uiteindelijk niets mee gedaan." Ook was het plan een deel van de storm van 1953 en gevolgen ervan te draaien. "Dat zouden we eerst maken in het IJsselmeer en later bij een meer in Litouwen. Maar ook dat ging niet door.

Trailer Tulipani

Zeeuws dialect

De boer heet Gauke. Niet echt een Zeeuwse naam. "Ook daar kwam ik wat laat achter. Maar Gauke is weer wel heel leuk in combinatie met de Italiaanse uitspraak. Dat leidt tot grappige stukjes in de film", aldus Van Diem. Zeeuws spreekt Gauke niet. "Ik vind dat niet zo belangrijk, tenzij de acteur het zelf van huis uit spreekt." Een andere boer uit de film spreekt het wel een beetje.

Vraag is waarom de film met toch een beetje een Zeeuws tintje niet bij Film by the Sea in Vlissingen in première is gegaan. Van Diem: "Goede vraag, daarvoor moet je bij de organisatie van Film by the Sea zijn."

Lees ook: