Hennepkwekerij ontdekt in loods: twee mannen aangehouden

In een loods aan de Sportweg in Sirjansland is dinsdag een hennepkwekerij ontdekt. Twee Rotterdammers van 43 en 57 jaar zijn aangehouden.

In de kwekerij in Sirjansland stonden 400 planten. (foto: Politie) Het energiebedrijf had aangegeven dat er op de locatie aan de Sportlaan de stroomafname niet klopte. Daarop ging de politie ernaartoe en viel de loods om 14.30 uur binnen. In de loods was een hennepkwekerij aanwezig met 400 planten. Daarnaast troffen agenten ook nog 250 hennepstekken aan en zo'n 10 kilogram gedroogde hennep. De politie nam ook nog een bestelauto en een autoambulanceaanhanger in beslag. Alle hennep is geruimd en vernietigd. De twee verdachten zijn ingesloten.