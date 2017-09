Zeeuwse leerkrachten beginnen staking in Goes

Stakingsbereidheid

De leerkrachten staken omdat ze , minder werkdruk, meer handen in de klas willen en meer salaris. Maar wel in die volgorde. Want de werkdruk is zo hoog dat het water sommige leerkrachten aan de lippen staat. De wil om te staken is volgens Pim van Kampen dan ook groot. "Het is echt doorgeslagen. Mensen willen graag voor de klas staan maar alles wat erbij komt vinden ze niet leuk." De vele overleggen, de administratie waarbij alles over de kinderen genoteerd moet worden, ouders die een gesprek willen om welke reden dan ook. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de werkdruk die de leerkracht er naast het lesgeven nog eens bij krijgt.

Verder was al bekend dat het kabinet 270 miljoen euro wil uittrekken voor de leerkachten. Maar dat vinden ze niet voldoende. Ze vroegen namelijk, landelijk, om 1,2 miljard euro. Nu krijgen ze slechts een vijfde van dat gevraagde bedrag. Daarom zullen in Zeeland bijna alle basisscholen, in iedergeval op de reformatorische scholen na, de deuren gesloten houden op vijf oktober.

Maar de vraag is wie er nu geraakt wordt door de staking en of dit in Den-Haag zoden aan de dijk gaat zetten. Van Kampen denkt van wel. "De kinderen zijn vooral de dupe van de grote werkdruk bij de leerkrachten. Daar moet wat aan gedaan worden. En vergeet niet dat een leerkracht met plezier voor de klas staat en doet het vanuit zijn hart!"

