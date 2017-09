Jordy geniet van het leven op z'n eigen manier

Jordy - Jong Volwassen Kind

Jordy is 21 jaar, komt uit Koewacht en werkt in de horeca in Hulst. "Rapmuziek vond ik altijd al leuk om te luisteren. Ik maak eigenlijk al heel mijn leven muziek met piano en de computer. Op een gegeven moment had ik een beat gemaakt en daarop een tekst verzonnen en zo is No Drama ontstaan."

Eigen manier

Echte voorbeelden heeft Jordy niet. De titel van de nieuwe clip Jong Volwassen Kind slaat volgens Jordy wel op hem zelf: "Ik denk dat ik iemand ben die van het leven geniet op m'n eigen manier."

Jordy - No Drama