Belg opgepakt in Philippine na wilde achtervolging

De witte bestelwagen waar de Belg in reed was gestolen. De eigenaar meldde vanmorgen vroeg dat zijn auto was gestolen in Kemzeke in België. Kort na de melding zagen Belgische agenten de auto rijden en gingen er achteraan.

Spijkermat en schoten

Bij de achtervolging door Sint-Niklaas en Stekene werd onder meer een spijkermat ingezet, maar die wist de verdachte te ontwijken. Ook werden er meerdere schoten op het voertuig gelost, maar de 41-jarige Belg wist te ontkomen en vluchtte bij Koewacht de grens over naar Nederland.

(foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Op het moment dat de Vlaamse politie doorhad dat de man richting de grens reed, werd de Nederlandse meldkamer ingeseind. Zeeuws-Vlaamse eenheden gingen vervolgens ook achter de verdachte aan.

Fiets- en voetpaden

Tijdens de achtervolging dwars door Zeeuws-Vlaanderen reden verdachte en politie onder meer door Axel en Spui. Daarbij scheurde de verdachte ook met hoge snelheid over meerdere fiets- en voetpaden. Tijdens de achtervolging raakte de auto van de Belgische verdachte beschadigd.​

Auto voortvluchtige Belg raakte beschadigd bij achtervolging (foto: HV Zeeland)

Uiteindelijk wisten de samenwerkende Belgische en Zeeuwse agenten de auto van de voortvluchtige verdachte in de Meerpaalstraat in Philippine klem te rijden. De 41-jarige Belg probeerde nog om te voet te vluchten, maar die poging mislukte.

Lichtgewond

De man is naar het politiebureau in Terneuzen gebracht, waar hij wordt onderzocht door een arts omdat hij tijdens de achtervolging lichtgewond was geraakt. De politie heeft ter plekke onderzoek uitgevoerd, daarbij zijn ook politiehonden ingezet. De gestolen auto is in beslag genomen.

Tijdens de achtervolging werden meerdere geparkeerde auto's beschadigd. De politie roept gedupeerden op om contact op te nemen, zodat de schade op de verdachte verhaald kan worden. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen.