Akkoord over kosten sanering Thermphos

De Rijksoverheid, de provincie en Zeeland Seaports zijn het eens over hoe ze de saneringskosten van Thermphos gaan verdelen. Dat staat in een brief die minister Dijsselbloem van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Thermphos (archief) (foto: Omroep Zeeland) De partijen onderschrijven nu alle drie het advies van de commissie Samsom. Die stelde na onderzoek dat er nog 83 miljoen euro nodig om het zwaar vervuilde Thermphos-terrein schoon te maken. Hij stelde voor dat dit bedrag gelijk zou worden verdeeld tussen de Rijksoverheid, de provincie en Zeeland Seaports. Miljoenennota Gisteren bleek al uit de Miljoenennota dat de Rijksoverheid 27,7 miljoen euro had gereserveerd voor Thermphos. Aan het uitkeren van dat bedrag werd nog als voorwaarde gesteld dat de provincie en Zeeland Seaports ook zouden toezeggen dat ze hetzelfde bedrag op tafel zouden leggen. Inmiddels hebben de provincie en Zeeland Seaports aan minister Dijsselbloem laten weten dat zich committeren aan het advies van Samsom. De drie partijen gaan op korte termijn met elkaar in overleg om te kijken hoe ze sanering zo snel mogelijk samen kunnen afronden.