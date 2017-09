Jeugdzorg blijft het zorgenkindje van Goes

Goes heeft ook dit jaar weer een groot tekort op de jeugdzorg (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente had aan het begin van het jaar al rekening gehouden met opnieuw een tekort. "Daarom hebben we al een half miljoen euro vrijgemaakt om een deel van het tekort te dekken", legt wethouder Derk Alssema uit.

Maatregelen

Vorig jaar stelde het dagelijks gemeentebestuur van Goes zeventien verschillende maatregelen op om het tekort op de jeugdzorg aanpakken. Dat heeft voor een deel geholpen, zegt wethouder Derk Alssema. "Vorig jaar hadden we 2,1 miljoen euro te weinig. Nu zal dat hooguit 1,8 miljoen euro worden. Het tekort blijft fors, maar de vruchten van alle maatregelen pluk je niet meteen. Verder redden we het ook echt niet zonder de hulp van de overheid."

De afgelopen maanden heeft de gemeente ingezet op administratieve maatregelen. "Zoals het op orde hebben van je ICT, zodat je makkelijk kunt communiceren en altijd inzicht hebt in zorgkosten. We zijn ook bezig met een inloophuis, het Theohuis. Een laagdrempelige manier waar jongeren terecht kunnen bij vrijwilligers. Met dit soort maatregelen hopen we het tekort in de toekomst nog verder terug te dringen", aldus de wethouder.

Eerder al problemen

Vorig jaar had Goes ook al grote problemen met jeugdzorg. Volgens Alssema is de gemeente daar erg van geschrokken. ''Alle Zeeuwse gemeenten hebben hiermee te maken. Daarnaast ook zestig procent van de gemeenten in Nederland. Het tekort is onder andere te wijten aan het Rijk die flink bezuinigd heeft op jeugdzorg. We moeten zelf kritisch kijken naar wat beter en efficiënter kan, maar zonder extra geld van het Rijk redden we het niet."

Het totale budget voor jeugdzorg in Goes is 7,4 miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt voor kinderen die dyslexie hebben tot kinderen die op een gesloten afdeling opgenomen moeten worden.

