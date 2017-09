Vastgelopen schip bij Bath weer vlotgetrokken

De reddingsactie was live te volgen via een stream op onze Facebookpagina.

De Duitse olietanker Seatrout kwam vast te zitten door een aanvaring om 5.45 uur in de beruchte Bocht van Bath, met twee andere schepen. Een van die twee andere schepen was het vrachtschip Usolie, de naam van het andere schip is niet bekend.

Aanzuigende werking

De drie schepen kwamen te dicht bij elkaar, waardoor een aanzuigende werking ontstond en de drie schepen elkaar raakten. De Seatrout kwam vast te zitten in het slik, de andere twee schepen voeren op eigen kracht verder.

De olietanker Seatrout. (foto: Omroep Zeeland)

De 188 meter lange tanker Seatrout was vanuit Antwerpen op weg naar Oest-Loega in Rusland. De tanker was al leeg, dus was er volgens de hulpdiensten geen sprake van dat er olie uit zou lekken. Het scheepvaartverkeer werd niet gestremd, omdat het vastgelopen schip de vaargeul niet blokkeerde.

Hoog water

Het lukte niet om het schip op tijd weer vlot te trekken, vanwege het tij. Daarom moest worden gewacht tot het weer hoog water werd rond 15.00 uur. De olietanker maakte slagzij en door het afgaande water kwam het schip steeds schever te liggen. Daarom hielden de sleepboten de Seatrout rechtop, om te voorkomen dat de Duitse olietanker verder zou kantelen.

Op 14 augustus liep er ook al een groot schip vast bij Bath, het containerschip CSCL Jupiter, dat gebeurde zo'n dertig meter van de plek waar de Seatrout vanmorgen is gestrand. Het 366 meter lange schip kon toen pas na twaalf uur losgetrokken worden.

Op afstand

Het vastgelopen containerschip trok toen veel bekijks. Sommige toeschouwers liepen zelfs naar het schip toe om het even aan te raken. Volgens de hulpdiensten was dat levensgevaarlijk. Daarom werden de toeschouwers dit keer op grote afstand gehouden.

