ZLTO: helft aardappeloogst rot weg door de regen

Het is een treurig gezicht op de akker van Brian Lindhout op Tholen: normaal gesproken liggen zijn aardappelbedden er netjes bij, maar nu is het een grote bende. Aardappels liggen bloot en de grond is veranderd in een modderpoel. Lindhout: "Dit is verschrikkelijk, het is maar afwachten hoe groot de schade is."

Het enige wat de oogst nog een beetje zou kunnen redden is anderhalve maand droogte."" Brian Lindhout, aardappelboer

De ZLTO, een vereniging van boeren en tuinders, komt de schade opnemen. "Deze boer is zwaar getroffen," aldus Hendrik-Jan ten Cate. "Sinds 1998 hebben we niet zoveel overlast gehad van het water. Hier kunnen de boeren hun gewassen ook niet tegen beschermen: er is simpelweg te veel water gevallen in korte tijd."

In 1998 was het weer zo slecht, dat aardappelboeren failliet dreigden te gaan door een tegenvallende oogst. Er ontstond een tekort aan aardappels op de markt. De boeren vroegen collectief om compensatie aan de Overheid vanwege de misgelopen inkomsten, die kregen ze ook. De aardappelboeren die nu getroffen zijn door het slechte weer kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding. In 1998 was het probleem landelijk, nu ligt het getroffen gebied alleen in het noorden van Zeeland en in West-Brabant. Bovendien bestaat tegenwoordig de mogelijkheid voor boeren om zich te verzekeren tegen waterschade.

Terwijl Lindhout een aardappelplant uit de grond haalt, komt direct water omhoog. Grondwater, zo blijkt. "Dat is niet normaal", zegt Lindhout.

'Anderhalve maand droogte'

"Het waterschap heeft geprobeerd het waterpeil laag te houden in de sloten de afgelopen week en dat is goed gelukt, maar onder de aardappelbedden is het grondwater nog altijd hoog", is zijn bedroefde conclusie. "Het enige wat de oogst nu nog een beetje zou kunnen redden is anderhalve maand droogte."

Brian Lindhout op zijn ondergelopen akker (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeuws-Vlaanderen is minder regen gevallen dan in de rest van Zeeland, dus daar loopt de aardappeloogst geen gevaar. Op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Tholen lag het zwaartepunt van de buien. De ZLTO verwacht dat tussen de tien en vijftig procent van de oogst van aardappelboeren in dit gebied verloren zal gaan.

