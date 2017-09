Beelden van inbraak Kloveniersdoelen leveren vier tips op

Fragment uit Opsporing verzocht over inbraak Kloveniersdoelen

Op de beelden van bewakingscamera's zijn twee mannen te zien die volgens de politie op verkenning waren in het café-restaurant in het monumentale pand uit 1607. Ze plakten iets over de sensoren van bewakingscamera's. Dat gebeurde op zondag 11 juni.

Ingebroken

Twee weken later, in de nacht naar maandag 26 juni werd er ingebroken. Omdat de sensoren waren afgeplakt, ging in eerste instantie het alarm niet af.

Inbraak bij Kloveniersdoelen in Middelburg (foto: Opsporing Verzocht)

Maar de voorbereiding was blijkbaar niet helemaal vlekkeloos: er was nog één camera waarvan de sensoren niet of niet goed waren afgeplakt. Dus ging alsnog het alarm af. De dieven gingen er vervolgens zonder buit vandoor.

Nieuwe tips blijven welkom

De politie gaat nu de vier bruikbare tips over de mannen op de beelden natrekken. Nieuwe tips blijven welkom, zegt de politie.

