Lolbroek verkleed als clown jaagt meisjes de stuipen op het lijf

Masker van een zogenoemde horroclown (foto: Omroep Zeeland)

De dader was verkleed als een 'horrorclown'. Het gezicht was besmeurd met nepbloed en de clown had ballonnen vast en zwaaide met een schep. Ongetwijfeld was de verkleedpartij geïnspireerd op de vorige maand uitgekomen film It, naar het gelijknamige boek van horrorschrijver Stephen King.

'Loserclown'

De politie gebruikt liever niet de term horrorclown. "Wij noemen ze liever 'loserclown', want het is niet leuk en zeker ook niet stoer", zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. "De meiden hadden ook wel door dat het niet echt was, maar toch zijn ze er wel flink van geschrokken."

Uytdehage adviseert iedereen die zo'n loserclown ziet om meteen de politie te bellen. "Dan kunnen wij ingrijpen en een boete uitdelen voor het verstoren van de openbare orde. Want hier zit niemand op te wachten."

Niets gevonden

De tienermeiden werden vanmiddag rond 16.10 uur door deze loserclown benaderd op de Vylainlaan in Heikant. De geschrokken meiden belden de politie. Twee politie-eenheden hebben de omgeving afgezocht, maar niets gevonden. Er werd ook een Burgernetbericht verspreid.

Het is in Amerika al jaren een trend, maar is de afgelopen jaren ook overgewaaid naar Nederland en zelfs naar Zeeland. De vorige loserclown in Zeeland werd gezien in oktober vorig jaar. Meerdere professionele clowns hebben toen al gezegd dat ze balen van deze trend. Ze zijn bang dat ze daardoor niet meer geschminkt over straat kunnen.

