Goes betaalde jarenlang te weinig voor Omnium

Het Omnium in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Goes stelde begin dit jaar een onderzoek in naar de toekomst voor het Omnium. Daaruit blijkt nu dat de gemeente te weinig heeft meebetaald aan de exploitatie. "Het onderzoek wijst uit dat met de huidige bijdrage van de gemeente, het Omnium het niet red. Daarop hebben wij gezegd dat we wel meer willen betalen", zegt wethouder Derk Alssema.

Drie opties

De gemeenteraad wilde dat er drie opties bekeken zouden worden voor de toekomst: het Omnium blijft in handen van de gemeente, onderdelen schrappen of geheel afstoten. De gemeente kiest er nu dus voor om de situatie te houden zoals hij is. Omnium blijft in handen van de gemeente. De komende twee jaar krijgt het het sport- en recreatiecentrum geld om de bedrijfsvoering te verbeteren.

De afgelopen jaren kampte het Omnium met grote financiële tekorten. Dat kwam onder andere door tegenvallende bezoekersaantallen voor het tropisch bos dat nieuw neergezet was en de hoge kosten voor de gebouwen.

Bezuinigen

De komende maanden krijgt het Omnium de tijd om uit te zoeken hoe het sportcentrum zelf ook nog kan bezuinigen. "In het voorjaar willen we een plan zien van het Omnium. Daarin moet staan wat en hoeveel er vanuit de organisatie bespaard kan worden", vertelt de wethouder.

Het Omnium zelf is tevreden met de uitkomst van het onderzoek. "Wij hebben eerder al aangegeven dat we graag in handen willen blijven van de gemeente. De komende maanden gaan we voorzichtig kijken of we bijvoorbeeld openingstijden moeten aanpassen en waar het efficiënter kan om geld te besparen", zegt directeur Bart van den Heuvel.

Onder het dak van het sport- en recreatiecentrum in Goes zitten een zwembad, een tropisch bos, een sporthal, horeca en een camping.

