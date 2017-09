Hoek na strafschoppen uit bekertoernooi

Voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Hoek begon met Sidy Ceesay en de van een blessure teruggekeerde Stef de Backer in de basisopstelling. In het begin van de wedstrijd was er meer balbezit voor FC Lisse, dat twee klassen hoger speelt dan Hoek. De eerste grote kans was ook voor de thuisploeg. Rowdy van der Putten kon van een paar meter voor de goal van Hoek zijn inzet niet tussen de palen krijgen.

Na een half uur spelen was er een tegenvaller voor Hoek. Verdediger De Backer raakte opnieuw geblesseerd en werd vervangen door Rik Impens. Hoek kwam wel beter in het spel, maar wist geen grote kansen te creëren. Voor de rust was er nog één noemenswaardig moment. Een vrije trap van FC Lisse werd rakelings langs de paal gekopt door Justin Valk.

Gelijkmaker op de valreep

Meteen na de rust ging het mis voor Hoek. Martin van Eeuwijk dook ineens alleen op voor doelman Jordi de Jonghe en liet hem kansloos door de bal in de linkerkruising te schieten. Na de tegentreffer kroop de ploeg van trainer Jannes Tent meer uit zijn schulp. Impens (net naast) en Van Sprundel (geblokt) waren met schoten dichtbij de gelijkmaker. De grootste kans kwam tien minuten voor tijd. Sidy Ceesay kopte volledig vrijstaand van een meter op vijf op Lisse-doelman Storm. In de allerlaatste minuut kwam daar toch de terechte gelijkmaker voor Hoek. Sidy Ceesay tikte een afgeslagen schot binnen en zorgde voor een verlenging.

In die verlenging was Hoek meteen gevaarlijk. Invaller Sacha Besliaha schoot net over na een weifelend optreden in de Lisse-verdediging. De thuisploeg was gevaarlijk uit een vrije trap van Stevens. Jordi de Jonghe kon net redding brengen. Vlak voor het verstrijken van de eerste verlening dook Impens ineens op voor goalie van Lisse en verschalkte hem van dichtbij. Maar twee minuten later was het Van Eeuwijk die de stand weer gelijk trok.

Na strafschoppen verloor uiteindelijk met 5-4 na gemiste penalties van Chergui en Vandepitte.

Door de nederlaag is Hoek uitgeschakeld in de KNVB-beker en daarmee is er geen Zeeuwse ploeg meer actief in het toernooi.

Scoreverloop

1-0 Van Eeuwijk (50)

1-1 Ceesay (90+3)

1-2 Impens (105)

2-2 Van Eeuwijk (107)

Opstelling Hoek De Jonghe, Wilson, Van Den Bergh(Chergui/83), De Backer(Impens/28), Van Renterghem, Vandepitte, Verwilligen, Martens(Vitukynas/76), Leroy, Van Sprundel, Ceesay (Besliaha/91)