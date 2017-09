Vechtpartij in Oost-Souburg, niemand wil aangifte doen

De politie is vanmiddag uitgerukt met meerdere eenheden voor een vechtpartij tussen twee mannen in Oost-Souburg. Volgens ooggetuigen werd daarbij ook gedreigd met messen, maar werden die niet daadwerkelijk gebruikt. Wel werden er over en weer klappen uitgedeeld.

Politie onderzoekt ruzie in Kanaalstraat Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland) De ruzie tussen de twee mannen ontstond in de drogisterij Kruidvat aan de Kanaalstraat. Vervolgens ging de ruzie buiten op straat verder. Op dat moment zou een van de twee hebben gedreigd met een mes. Niemand aangehouden De agenten hebben gesproken met de twee ruziemakers en met getuigen, maar omdat geen van de betrokkenen aangifte wilde doen kan de politie er niet veel mee. Daarom is het politie-onderzoek ook meteen weer afgesloten. Er is niemand aangehouden.