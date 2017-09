Eerste dependance van HZ in Middelburg in aanbouw

Het gebouw in Vlissingen is momenteel te klein voor het aantal studenten dat daar nu zit, dus de vraag naar uitbreiding in een ander pand was groot. Bovendien kan de HZ in Middelburg samenwerken met lokale technische bedrijven en de University College Roosevelt. In totaal komen er zestien lokalen in het pand, maar op elke verdieping komen ook veel projectruimtes en werkplekken.

1.200 studenten

De eerste opleidingen die verhuizen zijn: civiele techniek, watermanagement, bouwkunde, ICT en technische bedrijfskunde. In 2020 komen ook de opleidingen chemie en engineering in het gebouw. In totaal nemen zo'n 1.200 studenten hun intrek in het gebouw. De dependance kost 16,5 miljoen euro en wordt betaald door de HZ.

Bij het nieuwe complex worden honderd parkeerplaatsen aangelegd. Volgens directeur Adri de Buck is dat voldoende. "We willen stimuleren dat studenten en docenten met de fiets komen. Daarnaast hebben we gekeken naar het aantal parkeerplaatsen die er in Vlissingen bij de HZ zijn en naar aanleiding daarvan zijn we tot de conclusie gekomen samen met de gemeente dat honderd parkeerplaatsen genoeg moeten zijn."

Kosten

In 2020 wordt er aan het Groene Woud ook een Joint Research Centre gebouwd voor de opleidingen chemie en engineering. In dit centrum komen verschillende laboratoria. De kosten voor voor dit onderzoekscentrum bedragen 20,7 miljoen euro, waarvan 7 miljoen euro betaald wordt door het Rijk, 5 miljoen euro door het provinciebestuur en 8,7 miljoen euro door de HZ.

Lees ook: