'We worden als oud vuil weggezet, zo ga je niet met mensen om'

De vaste jaarplaatsen die moeten verdwijnen (foto: Omroep Zeeland)

"Wij raken onze plek kwijt, en worden als oud vuil weg gezet. Zo ga je niet met mensen om." Dat zegt mevrouw De Reeper uit Rosmalen die samen met haar man al zeventien jaar een vaste plaats heeft op de camping.

Dat betekent dat we nu hals over kop naar een nieuwe plek moeten gaan zoeken." Mevrouw De Reeper uit Rosmalen.

Volgens De Reeper gaat het om zeker 15 jaarplaatsen die verdwijnen en is de onrust onder de bewoners groot. "Nu moeten we ineens vertrekken, na al die jaren zijn we bedankt."​

"Om het bedrijf toekomstbestendig te maken en rekening houdend met de ontwikkelingen in het toerisme en de recreatiesector hebben we na ruim intern beraad besloten een deel van de camping op de schop te nemen", valt te lezen in de brief aan de familie De Reeper. "We zijn voornemens om 19 vakantiewoningen te plaatsen. Dit zullen 4- en 6-persoonswoningen zijn. Seizoensplaatsen en winterstalling voor aankomend seizoen zoals deze nu worden aangeboden zijn helaas niet meer mogelijk"

Boos

"Dat betekent dat we nu hals over kop naar een nieuwe plek moeten gaan zoeken", zegt mevrouw De Reeper boos. "En dat valt echt niet mee. Daar komt nog bij dat we hier zelf van alles gebouwd hebben op onze eigen plek. Zoals een vaste vloer en een keuken in onze voortent. Dat raken we nu ook allemaal kwijt."