Te koop aangeboden: een tweedehands doodskist

Te koop: doodskist (foto: Zeelandnet)

De advertentie is inmiddels meer dan zesduizend keer bekeken, maar de doodskist is nog niet verkocht. "Er is al wel een heel goed bod uitgebracht", vertelt Jan Reynders. "Ik vond die kist op Marktplaats en ben deze meteen gaan halen. Als je zo'n kist nieuw moet kopen ben je misschien wel tweeduizend euro kwijt."

Haar tijd niet

De kist komt van een kunstenaar die het ding voor een project heeft gebruikt. "Er heeft dus nog nooit een dode in gelegen", zegt Jan, die de humor ervan wel inziet. "Hij was eigenlijk voor mijn vrouw, maar het is haar tijd nog niet. Dus hebben we de kist maar te koop gezet."

Feestje

Het echtpaar is niet bang voor de dood. "Nee, wij vinden het heel normaal om zo'n kist te kopen. Maar we zijn nog lang niet van plan om er in te komen liggen. "Want", zo lacht Jan: "Beter te dik in de kist dan een feestje gemist..."