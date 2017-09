Zeeland wordt wakker: boze campinggasten, doodkist en KNVB-onderzoek

Te koop op prikbord van ZeelandNet: een doodskist. En het is geen grap. (foto: Omroep Zeeland)

Doodskist

Te koop aangeboden: een zeer mooie eiken doodskist, van binnen met mooie zijde bekleed. Die advertentie heeft Diny Reynders uit Vlissingen op het Prikbord van Zeelandnet gezet. Het is geen grap, ze biedt de tweedehands doodskist echt te koop aan.

Lees ook:

De vaste jaarplaatsen die moeten verdwijnen (foto: Omroep Zeeland)

Boze campinggasten

Huurders van vaste jaarplaatsen op camping de Nolle in Vlissingen zijn boos. Per brief is hen aangezegd dat hun vaste plaatsen komen te vervallen omdat er meer huisjes op de camping gebouwd worden.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Onderzoek

Hoek heeft het niet gered in de eerste ronde van de KNVB-beker. De Zeeuws-Vlaamse ploeg ging na strafschoppen onderuit tegen FC Lisse. De KNVB start nog wel een onderzoek naar de volgorde van de strafschoppen omdat de serie niet in de juiste volgorde werd genomen.

Lees ook:

Achtervolging in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Achtervolging

In de Dreesstraat in Vlissingen heeft de politie woensdagavond een bestuurder van een motorscooter aangehouden

Lees ook:

Meeuwen op het strand bij ondergaande zon (foto: Miranda Flipse uit Middelburg)

Het weer:

Er is vandaag flink wat ruimte voor de zon en het is droog. De wind is zwak tot matig vanuit het zuiden en het wordt 19-20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe en valt soms wat lichte regen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden.