'Maak anders een disco van die Euregiotuinen'

Inhoudelijk wil de gemeente niets kwijt over de ingediende plannen. "Ze zijn divers. We hebben iets te kiezen", zegt een woordvoerder. En dat is precies waar wethouder Chris van de Vijver op had gehoopt. "Het is een prachtig terrein, je moet natuurlijk het een en ander flink opknappen, ook als je het beschadigde paviljoen wilt behouden, maar er moet iets moois van te maken kunnen zijn."

De gemeente zette onlangs voor het eerst het hele terrein van dertien hectare in de verkoop. "Dat maakt het makkelijker. Dan blijven we niet met nog een klein stukje zitten. En, ik wil er eigenlijk nu in één keer vanaf", zegt de wethouder. Uit de ingediende plannen gaat het college van B en W er drie selecteren; in oktober moet daar een voorstel voor liggen.

De Euregiotuinen in Oostburg staan al jaren te verpieteren. (foto: Omroep Zeeland )

Als je aan Oostburgers vraagt wat zij graag op het terrein zien zijn de meningen divers: nieuwbouw, een pannenkoekenhuis, een restaurant, een sauna. "Maak er een disco van. Daar hebben we hier behoefte aan. Nu trekken veel mensen naar België. Dat terrein is er geschikt voor, het ligt buiten de bebouwde kom", zegt een ander.

Doelwit van vandalen

Vertraging bij de aanleg door slecht weer en het mislopen van een Europese subsidie zorgden ervoor dat het park in 2003 open ging. Dat was een jaar later dan gepland. Het had een echte publiekstrekker moeten worden, met 100.000 bezoekers per jaar. Maar in 2004 ging het al failliet en sindsdien ligt het terrein, dat 13 hectare groot is, braak. Het bezoekersgebouw werd doelwit van vandalen, en de tuinen verwilderden. Verschillende plannen kwamen langs, maar geen ervan werd gerealiseerd. Hieronder een korte impressie van de tuinen in 2003 en de situatie nu.

