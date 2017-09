Sluis Terneuzen werkt straks zoals de afhaalchinees

Nu werkt het nog zo dat een schipper zich in het zicht van de sluis meldt. Door vooraf aan te melden krijgt de schipper een tijdstip te horen wanneer het schip er door mag.

Net zoals de afhaalchinees

Het nieuwe systeem is overigens niet verplicht. Binnenvaartschippers die zich op de oude manier melden, pas als ze in het zicht van de sluis zijn, zullen wel soms moeten wachten, want de schepen uit de planningstool gaan voor. Door het nieuwe systeem werkt het bij de sluizen eigenlijk zoals bij de afhaalchinees. Je bestelt vooraf en komt als je bestelling klaar is en degene die op de bonnefooi gaat zal moeten wachten.

Het systeem bestaat sinds zes jaar voor zeeschepen en komt nu ook beschikbaar voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat is er blij mee want daar verwachten ze de komende jaren veel hinder vanwege de bouw van de nieuwe sluis bij Terneuzen. Sommige binnenvaartschippers zijn er ook blij mee, al moeten de meeste schippers nog wel wennen.

Primeur

De toevoeging van de binnenvaart op het planningssysteem is een primeur want nog nergens in Nederland wordt dit gebruikt. Teamleider Peter Scherpenisse op de verkeerspost voor schepen bij Terneuzen is positief gestemd. "Je moet er als schipper de voordelen van gaan zien. Het is een proces en het is een verandering. En daarvan zegt het spreekwoord: Een verandering is altijd een verslechtering ook als het een verbetering is. Maar ik heb hier vertrouwen in en we hebben hier een mooie pilot voor de toekomst!"

