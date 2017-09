Dialectrockband Surrender kondigt nieuwe plaat aan

Surrender in de opnamestudio (foto: Surrender)

Ambities

De oude bezetting van Surrender met gitarist Kees Wondergem viel in de zomer van 2015 uit elkaar. Als reden werd opgegeven dat de ambities van de leden te ver uiteen liepen. Zanger Johan van de Swaluw behield de bandnaam en verzamelde nieuwe muzikanten om zich heen. Nu speelt de band met Driek Stevens (gitaar), Jean-Paul Haestregt (bas) en Willy Berrevoets (drums).

Publiekstrekker

Surrender speelt sinds 1993 nummers in Zuid-Bevelands dialect. Na een uitbreiding van de bezetting heette de band even N8werk, maar in 2000 pakte de groep de draad weer op als 'Surrender'. De band is al meer dan twintig jaar dé publiekstrekker en vaste waarde op festival Hrieps in Grijpskerke.

Bekendste titels zijn Oans Bin De Zeeuwen, Klokke en Meriete. Met Meriete staat Surrender steevast in de top 5 van de jaarlijkse Zeeuwse Top 40 van Omroep Zeeland. In 2011 stond het nummer éénmalig op de eerste plaats.