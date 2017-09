'Vandaag wellicht duidelijkheid over strafschoppen Lisse-Hoek'

De wedstrijd tussen Lisse en Hoek in de eerste ronde van de KNVB Beker eindigde na negentig minuten in 1-1 en ook de verlenging leverde geen winnaar op (eindstand 2-2). Daardoor moesten strafschoppen de beslissing brengen.



Scheidsrechter Nagtegaal uit Hendrik Ido Ambacht liet die nemen volgens het ABBA-systeem, waarmee bij de UEFA geëxperimenteerd wordt. Normaal gesproken worden strafschoppen om en om genomen.

Strafschoppenserie Lisse-Hoek

strafschoppennemer stand Monteny (Lisse) mist 0-0 Leroy (Hoek) scoort 0-1 Vitukynas (Hoek) scoort 0-2 Van Boxel (Lisse) scoort 1-2 Van Eeuwijk (Lisse) scoort 2-2 Vandepitte (Hoek) mist 2-2 Impens (Hoek) scoort 2-3 Buijs (Lisse) scoort 3-3 Tavilla (Lisse) scoort 4-3 Van Sprundel (Hoek) scoort 4-4 Hagary (Lisse) scoort 5-4 Chergui (Hoek) mist 5-4

"Het klopt dat de penaltyserie bij Lisse-Hoek volgens het ABBA-systeem is genomen. Die spelvorm is niet van toepassing op het reglement van de KNVB Beker", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.

De UEFA heeft in mei van dit jaar bij het Europees kampioenschap in Tsjechië voor vrouwen onder zeventien jaar geëxperimenteerd met een nieuwe strafschoppenreeks. Met het nieuwe 'ABBA-systeem' wil de UEFA onderzoeken of het voordeel voor de ploeg, die de eerste strafschop neemt, verminderd kan worden.

"We hebben de verklaringen van de scheidsrechter en beide clubs opgevraagd. Vervolgens gaan we het eventueel voorleggen aan het tuchtrecht om te bepalen of het een overtreding betreft en of het effect heeft gehad op het eindresultaat. Daarna gaan we kijken of en wat we ermee gaan doen. Wellicht wordt er vandaag al meer duidelijk", aldus de woordvoerder van de KNVB.

