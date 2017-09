VN-klimaatinstituut niet naar Middelburg, GroenLinks teleurgesteld

(foto: Omroep Zeeland)

Het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) gaat advies geven aan landen hoe moet worden omgegaan met klimaatverandering. In februari zette staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu een handtekening voor de oprichting.

"Rotterdam heeft een internationale reputatie op het punt van water en adaptatie. Dus als het water stijgt, hoe ga je daar mee om?", zei Dijksma vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "En Groningen heeft met haar Energy Valley en al het energiebeleid ook al heel veel ervaring met haar universiteit. En die twee samen hebben het beste bod uitgebracht."

'Zeer teleurstellend'

Fractievoorzitter Gerwi Temmink van GroenLinks in Provinciale Staten maakte zich hard om het kenniscentrum naar Zeeland te halen. Hij noemt het "zeer teleurstellend" dat het instituut nu naar Rotterdam gaat. Volgens hem was Groningen en Middelburg een betere combinatie geweest.

"Dit instituut zou prachtig bij het idee passen om meer jongeren naar Zeeland te trekken, het streven om de krimp tegen te gaan. Voor een bloeiende economie", zegt Temmink. "De commissie Balkenende is niet voor niets in het leven geroepen."

Volgens Temmink was onze provincie uitermate geschikt geweest, omdat Zeeland goed is "om kennis om te zetten in de praktijk".