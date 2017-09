Hoek schakelt advocaat in na strafschoppenkwestie

Hoek-voorzitter Art van der Staal (foto: Omroep Zeeland)

Hoek-voorzitter Art van der Staal reageert op de strafschoppenkwestie bij Lisse-Hoek

Hoek heeft na afloop van de wedstrijd officieel protest ingediend tegen de uitslag van de wedstrijd, zegt Van der Staal. "De strafschoppen zijn onreglementair genomen. Het is de vraag of dat de uitslag beïnvloed heeft, maar de KNVB is blijkbaar niet zeker. De zaak is overdragen aan de aanklager betaald voetbal."



Volgens Van der Staal moet 'het recht zegevieren'. Het is voor de club niet alleen vanuit sportief oogpunt belangrijk om de volgende ronde te halen. Ook financieel. Plaatsing voor de tweede ronde levert de club namelijk vijftienduizend euro op. "Voor mij telt alleen het sportieve aspect."

Koen Fokkema (Lisse) tussen Reguillo Vandepitte en Fabian Wilson van Hoek (foto: Orange Pictures)

Volgens Van der Staal was er veel onduidelijk toen de strafschoppen genomen moesten worden. "Dat begrijp ik van onze keeper en de spelers. Het was moeilijk om te kunnen concentreren." In de strafschoppenserie miste Hoek twee strafschoppen (Vandepitte en Chergui). Lisse mist één strafschop.



De KNVB heeft al laten weten dat de zaak momenteel onderzocht wordt. "Wij kijken wat de uitspraak is van de KNVB. Wij kijken of dat juridisch past. Als onze advocaat vindt dat de KNVB een verkeerde beslissing heeft genomen, zullen wij in beroep gaan", aldus Van der Staal.

Lees ook: