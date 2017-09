Opening oesterseizoen met een nieuwe voorzitter en een hoop uitdagingen

Aanvoer gedaald

De belangrijkste Zeeuwse oester is de creuse, ook wel Zeeuwse bolle genoemd. In 2010 was de aanvoer van deze soort op z'n hoogtepunt en kwamen er 34 miljoen uit de Oosterschelde. Sindsdien neemt de aanvoer af, in 2015 werden er zo'n 28 miljoen creuses aangevoerd. Boosdoener zijn het herpesvirus waar de oester last van heeft en de oesterboorder, een natuurlijke vijand van de oester.

Een hoop uitdagingen dus voor de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging, oud-gedeputeerde Kees van Beveren. Hij volgt Cees van Liere, die vanwege ziekte moest stoppen. "Ik probeer hem natuurlijk zo goed mogelijk op te volgen, dat valt niet mee want Cees van Liere was een hele bekende prominente man die ook heel veel heeft betekend voor de sector."

Een van de belangrijkste vijanden van de Zeeuwse oester, de oesterboorder (foto: Omroep Zeeland)

Van Beveren komt op een moment dat er veel uitdagingen zijn voor de sector. Kwekers zijn volgens hem druk bezig met het zoeken naar nieuwe kweekmethoden om de strijd met de vijanden van de oester aan te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om het kweken in mandjes of op tafels.

Veiling

Vanmiddag rond 15.00 uur zijn de eerste oesters opgevist uit de Oosterschelde en daarna vindt in Yerseke de traditionele veiling van het eerste vaatje voor het goede doel plaats.