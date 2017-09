Scootmobieler pleegt inbraak in Terneuzen

De politie is op zoek naar twee dieven, een man en een vrouw, die er na een inbraak vandoor gingen op een scootmobiel en een fiets. De inbraak was vanmorgen rond 8.30 uur in een woning van een bejaarde vrouw van 80 jaar aan de Leeuwenlaan in Terneuzen.

Vrouw op fiets en man in scootmobiel plegen inbraak in Terneuzen en gaan vluchten weg. (foto: HV Zeeland) De huishoudelijke hulp van de bewoonster probeerde de inbrekers tegen te houden, maar kreeg daarbij een harde klap. Ze zette wel nog een achtervolging in, maar verloor de twee uit het oog. De verdachten hebben een opvallend signalement, meldt de politie. Het gaat om een vrouw van ongeveer 50 jaar oud met zwart opgestoken haar. Zij ging er op een fiets vandoor. De tweede verdachte is een kale man, die reed in een scootmobiel.