Steeds meer dementerenden in Zeeland

Wereld Alzheimerdag (foto: Omroep Zeeland)

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. ,,Mensen die in de gaten krijgen dat ze dingen gaan vergeten kunnen boos en verdrietig worden, ze merken dat iets niet meer klopt," vertelt Arie Pinxteren, voorzitter Alzheimer Zeeland. Die viert het 25-jarig bestaan, de Alzheimer café's in Nederland 20 jaar.

Het symposium biedt onder meer informatie over de Alzheimer café's, waarvan er zes in Zeeland staan, maar ook staat er een apotheek die informatie geeft over de werking van medicijnen op dementie. ,,Maar ook de Albert Heijn van Kapelle is er want zij houden aan de kassa's in de gaten of er mensen met dementie boodschappen doen," zegt Pinxteren.

Op de revers van het colbert van Arie Pinxteren zit een speld in de vorm van een bloem. ,,Dat is een Vergeet me niet, het symbool van de Alzheimer Nederland".