Brian van Goethem derde in Omloop van het Houtland

Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland)

Van Goethem maakte in eerste instantie deel uit van een omvangrijke kopgroep van 38 renners. Toen die aanvalspoging in de kiem werd gesmoord, koos Brian van Goethem het hazenpad. De inwoner van Philippine kreeg de Belgen Maarten Wynants (Team LottoNL-Jumbo) en Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert) met zich mee.

Het drietal kreeg nooit een grote voorsprong, maar wist in de slotfase uit de greep van het jagende peloton te blijven. In de eindsprint om de overwinning moest Van Goethem uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. Het is voor Van Goethem zijn eerste podiumplaats in een UCI-wedstrijd dit seizoen.