Zeeuwse autodieven bij toeval aangehouden

Toevallige aanhouding leidt naar autodieven (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de jongens sprong uit de auto en zette het op een lopen. In een steegje kreeg de politie hem te pakken. Bij de drie andere verdachten en in de auto werden spullen gevonden die afkomstig bleken van woninginbraken.

Rechercheonderzoek

De politie zegt dat met de aanhoudingen een groot rechercheonderzoek naar woninginbraken in een stroomversnelling komt. Sinds 12 augustus waren er op verschillende plekken in Zeeland inbraken waarbij ook auto's zijn gestolen. Dat gebeurde onder meer in Domburg, Kamperland, Gapinge, Kruiningen en Nieuwdorp. Vrijwel alle personenauto's zijn later weer teruggevonden, maar van de daders ontbrak elk spoor.

De aanhoudingen waren afgelopen dinsdagnacht, rond 2.00 uur. Diezelfde dag nog zijn zeven woningen doorzocht. In Vlissingen, Goes, Zierikzee en Oost-Souburg. Ook daar zijn spullen gevonden die te herleiden zijn naar de woninginbraken.

De vier, 18 tot 22 jaar oud, worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.