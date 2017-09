Van Egmond met open armen ontvangen in Reimerswaal

In het gemeentehuis van Kruiningen is José van Egmond vanavond beëdigd als nieuwe burgemeester van de gemeente Reimerswaal. Van Egmond is de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente.

Volgens Commissaris van de Koning Han Polman is Van Egmond zeer welkom in Reimerswaal en wordt ze met open armen ontvangen. Men verwacht van haar dat ze verbindend is en een boegbeeld zal zijn voor de gemeente.

De 48-jarige José van Egmond is de opvolger van waarnemend burgemeester Piet Zoon. Ze was sinds 2010 wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp namens het CDA. Van Egmond is getrouwd en heeft drie kinderen.

