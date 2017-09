Auto over de kop in sloot beland bij Noordwelle

Motor

Rond 18.40 uur wilde de bestuurder op de Stoofweg (N651) een motorrijder inhalen, die net bezig was af te slaan. Het kwam niet tot een botsing, maar de automobilist reed in de berm en slingerde aan de andere kant van de weg de bosschages in. Het voertuig sloeg over de kop en de auto kwam tot stilstand in een sloot.

De automobilist kon zelf uit het zwaar beschadigde voertuig klimmen. De ambulancedienst werd opgeroepen om hem te onderzoeken. Hij liep slechts lichte verwondingen op en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie heeft de automobilist meegenomen. De auto is weggetakeld.