Zeeuwse foodsector zet zich schrap voor de Brexit

Verlies-verlies situatie

Rapporten van banken en accountantskantoren voorspellen harde klappen voor de foodsector. Volgens ABN AMRO is de invloed op Nederland van Brexit relatief groot doordat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke exportpartner is. En dat geldt ook voor de Zeeuwse ondernemers die vanavond bijeen kwamen. De bank verwacht in ieder geval dat per saldo de Brexit een verlies-verlies situatie zal opleveren

Transitieperiode

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de Zeeuwse foodsector zich geen grote zorgen maakt, maar wel op haar hoede is. Er wordt vooral gehoopt dat er een zogenoemde transitieperiode komt. Dat wil zeggen een periode van twee tot vier jaar waarin het Verenigd Koninkrijk politiek wel afstand neemt van de EU, maar nog wel vrije handel kan worden gedreven.

Spreker Leo Kanters van KPMG greep de avond aan om ondernemers op het hart te drukken dat ze zich vooral goed moeten voorbereiden op de vele veranderingen die eraan komen. Volgens Kanters is het vooral van belang om in allerlei perikelen met betrekking tot de douane te duiken

