Zeeuws-Vlaanderen gaat de concurrentie aan met de Belgen

(foto: OZ)

Gisteravond is in Terneuzen een informatieavond voor gemeenteraadsleden gehouden, over de toekomst van het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens wethouder Liefting van de gemeente Terneuzen zijn de eerste experimenten om leerlingen in Nederland te houden succesvol. "We zien tot wel 55 procent toename van het aantal jonge kinderen op onze scholen", zegt hij.

Gereduceerd tarief

Dat komt door de inzet van startgroepen. Kinderen zijn daar al vanaf twee jaar oud welkom in de opvang. Ze worden begeleid door medewerkers van de opvang en door een leerkracht van de basisschool. De ouders kunnen de kinderen tegen een sterk gereduceerd tarief naar de opvang brengen. "Als ze hun kind vijf dagen naar de opvang brengen, betalen ze er maar twee", zegt Liefting.

Knokken

In België zijn kinderen vanaf twee en een half jaar welkom in de opvang, en die is daar vrijwel gratis. Kinderen blijven daarna vaak ook bij het Belgische onderwijs. "En dat willen we doorbreken", zegt Liefting. "We hebben onze leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen hard nodig dus we willen er voor knokken om ze hier te houden."

Noodklok

In juli werd de noodklok geluid voor het behoud van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Scholen, gemeenten en de provincie maken zich zorgen om de toekomst van dat voortgezet onderwijs. Door het teruglopend aantal leerlingen komen scholen in de financiële problemen. Het gaat om het Zwin College, De Rede en het Reynaert College. "Als er niks gebeurt, dreigt sluiting van één of meer scholen," zo was te lezen in een gezamenlijke verklaring.

Werkgroep

Er is inmiddels een werkgroep aan de slag, de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen, die binnenkort met voorstellen moet komen voor het 'behoud van kwalitatief goed voortgezet onderwijs in Zeeuw-Vlaanderen'. Bezorgde burgers zijn een petitie begonnen om de problemen in het voortgezet onderwijs op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Lees ook: